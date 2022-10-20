Devrilen minibüsten burunları kanamadan çıktılar

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı üzerinde 33 DNZ 62 plakalı minibüs ile 38 AGP 854 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından savrulan minibüs, tramvay yoluna devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar minibüsteki 3 kişiyi kapıdan çekerek çıkardı. Araçta bulunanların kazayı burunları bile kanamadan atlattığı görüldü.

Eren Kan - Mükremin Kaya

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