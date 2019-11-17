İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen minibüsten şans eseri yaralanmadan çıktılar

Devrilen minibüsten şans eseri yaralanmadan çıktılar
Devrilen minibüsten şans eseri yaralanmadan çıktılar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir minibüs seyir halindeyken devrildi; araçta bulunan 3 kişi şans eseri yaralanmadan çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. 35 AJA 143 plakalı Mehmet Salih Yazıcı idaresindeki minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkarak savruldu. Savrulmanın etkisiyle karşı şeride geçen minibüs kaldırıma çıkarak devrildi. Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Araçta bulunan 3 kişinin şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

Cemal Gürsel Caddesi'nde devrilen minibüs sebebiyle Konak istikameti bir süre trafiğe kapandı. Minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.