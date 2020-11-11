İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen otobüsteki turistlerden biri öldü

Devrilen otobüsteki turistlerden biri öldü
Devrilen otobüsteki turistlerden biri öldü

Şanlıurfa’da Iraklı ve Lübnanlı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan 32 turistten biri hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Dağyanı mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Iraklı ve Lübnanlı turistleri taşıyan yabancı plakalı otobüs, iddiaya göre kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkez ile Viranşehir'deki hastanelere götürdü. Burada tedavi altına alınan bazı yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan İbad Adnan Abbas, kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İçerisinde Irak ve Lübnanlı turistlerin bulunduğu otobüsün Irak'tan Samsun'a gittiği öğrenildi.

Şinasi İnan

İLGİLİ HABER
Turistleri taşıyan otobüs devrildi, ölü ve yaralılar var Turistleri taşıyan otobüs devrildi, ölü ve yaralılar var

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.