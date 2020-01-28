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Devrilen tır, polis uygulama noktasında otomobillere çarptı: 2 yaralı

Devrilen tır, polis uygulama noktasında otomobillere çarptı: 2 yaralı
Devrilen tır, polis uygulama noktasında otomobillere çarptı: 2 yaralı

Manisa'da kontrolden çıkan tır, sabit polis uygulama noktasındaki otomobillere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A. yönetimindeki 20 BLB 36 plakalı tır, Manisa-Turgutlu kara yolunun 6. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, sabit polis uygulama noktasındaki 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır devrilirken, sürücü A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü yaralandı. Şans eseri tırın uygulama noktasının bir kaç metre ilerisine devrilmesi olası bir faciayı önledi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önder Aydın
 

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