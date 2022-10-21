Devrilen tırdaki sürücü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Uşak'a bağlı Çataltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halindeki H.T. idaresindeki 50 ABR 98 plakalı karton yüklü tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü H.T. yaralanırken olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem Çakır



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