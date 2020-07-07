İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen traktörde az daha canından oluyordu

Devrilen traktörde az daha canından oluyordu
Devrilen traktörde az daha canından oluyordu

Kırklareli'de rampa çıkarken geri kaçarak su kanalına devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Vize ilçesi Çakıllı beldesinde meydana geldi. Traktörüyle tarlasına gitmek için yola çıkan çiftçi Osman Candan, Tekke mevkisinde rampa yukarı çıkmak istediği sırada traktörün hakimiyetini kaybederek su kanalına devrildi. Osman Candan'ın devrilen traktörün altında kalarak sıkıştığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve 112 Ekiplerine bildirdiler. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler devrilen traktörün altında sıkışıp ağır yaralanan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu traktörün altından çıkardılar.
Ağır yaralanan traktör sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vize Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fatih Kıray
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.