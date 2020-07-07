Devrilen traktörde az daha canından oluyordu

Kaza, Vize ilçesi Çakıllı beldesinde meydana geldi. Traktörüyle tarlasına gitmek için yola çıkan çiftçi Osman Candan, Tekke mevkisinde rampa yukarı çıkmak istediği sırada traktörün hakimiyetini kaybederek su kanalına devrildi. Osman Candan'ın devrilen traktörün altında kalarak sıkıştığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve 112 Ekiplerine bildirdiler. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler devrilen traktörün altında sıkışıp ağır yaralanan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu traktörün altından çıkardılar.

Ağır yaralanan traktör sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vize Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fatih Kıray

