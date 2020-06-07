Devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesine bağlı Hacıveliuşağı mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Adem Türk (39) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. O esnada traktörde bulunan av tüfeği birden ateş alarak, tüfekten çıkan saçmalar sürücü Adem Türk'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile önce Andırın Devlet Hastanesine, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen Adem Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Selçuk Şavran - Muhammet Özer

