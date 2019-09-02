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Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesine bağlı Adliye köyünde tarladaki işlerini bitirip akşamüstü evine dönmek üzere yola çıkan F.D.'nin (19) kullandığı traktör köy yakınlarında devrildi. Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Gencin yarın Adliye köyünde defnedileceği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

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