Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Edinilen bilgiye göre kaza, Serik ilçesine bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Hüseyin Elgün (51) traktörü ile serasının içindeki atıkları temizledikten sonra dökmek için gittiği dereye traktörü ile uçtu.

Uçuruma yuvarlanan ve devrilen traktörün altında kalan Elgün, deredeki suyun içinde boğularak, hayatını kaybetti.

Olayı gören seradaki çalışan işçiler durumu 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemede Elgün'ün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Elgün'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mehmet Demirci

