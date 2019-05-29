İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti

Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti
Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör takla atarak şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan 69 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Dağhacıyusuf Mahallesi Sarıyar Deresi mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Dağhacıyusuf Mahallesinde ikamet eden ve çiftçilik yapan 69 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Göktaş 45 KA 0879 plakalı traktörüyle Sarıyar Deresi mevkiinde bulunan tarlasından evine dönerken yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan traktör şarampole devrildi. Sürücü Mehmet Göktaş takla atan traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Alaşehir Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.  

Hüseyin Keskin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Tavuk Yahni Nasıl Yapılır? Tavuklu Yahni Tarifi

Tavuk Yahni tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.