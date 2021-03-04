Devriye atan ekiplerden gece kulübüne baskın

İzmir'in Konak ilçesinde, saat 21.30 sıralarında devriye görevi sırasında bir gece kulübünün içerisinden müzik seslerinin geldiğini fark eden karakol ekipleri, gece kulübü önüne gelerek çalışma başlattı. Destek amaçlı olay yerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri ile Motosikletli Yunus Timleri de gelirken, ekipler bir süre sonra gece kulübünün içerisine girdi.

23 kişiye binlerce lira para cezası kesildi

Gece kulübünün içerisine giren ekipler, gördükleri kalabalık karşısında şoke olurken, içeride bulunan herkesin tek tek kimlik sorgularını gerçekleştirdiler. Yapılan kimlik sorgularının ardından 23 kişiye sosyal mesafe kurallarına riayet etmemek ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 144 bin 900 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, ifadesi alınmak üzere karakola götürülen işletme sahibinin ise, korona virüs tedbirleri kapsamında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan dolayı hakkında adli işlem başlatıldı.

Mustafa İç

