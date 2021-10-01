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Devriye gezen polis ekipleri kaza yaptı: 2'si polis 5 yaralı

Devriye gezen polis ekipleri kaza yaptı: 2'si polis 5 yaralı
Devriye gezen polis ekipleri kaza yaptı: 2'si polis 5 yaralı

Adana’nın Kozan içesinde sivil devriye atan polis otosu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si polis toplam 5 kişi yaralandı.

Devriye gezen polis ekipleri kaza yaptı: 2’si polis 5 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre; Kozan'da Şevkiye mahallesi üzeri Develi bulvarı 01 DIB 19 plakalı otomobil sürücüsü Ayşe Kavlakçı (57) idaresinde bulunan ve içerisinde Hasret Acar (11) ve Gülşen Acar(44)'ın bulunduğu otomobil ile 01 CLT 59 Plakalı sivil polis otosu çarpıştı.

Kazada polis memuru Mahmut Dolaş (34) ve Cebrail Cura (39) yaralandılar. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken kazada yaralanan polis ve sivil vatandaşlar ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay yerine gelen Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak olay yerindeki incelemenin ardından hastanede polis memurlarını ve sivil yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir
 

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