Devriye gezen polisi görünce motoru bırakarak sırra kadem bastı

Olay, merkeze bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli devriye gezen polis ekibini görünce bindiği motosikleti yere atarak kaçtı. Şüphelinin bu hareketi üzerine polis ekibi ile şüpheli arasın kovalamaca yaşanırken şüpheli izini kaybettirerek sırra kadem bastı. Çalıntı olduğu düşünülen motosiklet üzerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Berke Erdal

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