Devriye gezen yunus polisler, otomobil ile çarpıştı: Kaza anı kamerada

Kaza, geçtiğimiz günlerde Başakşehir İBB konutları Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini yerine getiren yunus polisler, yol ayrımına geldiği esnada kontrolden çıkan bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklette bulunan 2 polis yola savruldu.

Hafif şekilde yaralanan polisler kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, kaza anı sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavşakta çok kez kaza olduğunu söyleyen Bude Kartal isimli öğretmen, "Kendim de daha önce büyük bir kaza yaptım. Tehlikeli bir yol, buraya bir düzenleme yapılması gerekiyor. Öğrencilerimiz için de büyük bir tehlike arz ediyor. En az 3 kazaya şahit oldum" dedi.

Batuhan Toprak - Erdal Can İçelli

