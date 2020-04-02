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Devriye görevi atan polis ekipleri vatandaşlara moral için oyun havası çaldı

Devriye görevi atan polis ekipleri vatandaşlara moral için oyun havası çaldı
Devriye görevi atan polis ekipleri vatandaşlara moral için oyun havası çaldı

Zonguldak'ta devriye atan polis ekipleri vatandaşlara moral vermek için "Ankara'nın bağları" şarkısıyla oynadı.

Devriye görevi atan polis ekipleri vatandaşlara moral için oyun havası çaldı - Tıkla İzle

Zonguldak'ta vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, ilk önce halkı uyardı ardından polis aracından "Ankara'nın bağları" şarkısını çalıp oynadı.

Ekiplerin bu güzel hareketi sosyal medyada büyük beğeni aldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler Yayla Mahallesi'nde devriye görevi yaparak, korona virüs salgını nedeniyle halkı dışarı çıkmamaları konusunda anons yapıp uyardı. Anonsun ardından ekipler ekip otosundan Ankaranın Bağları isimli şarkıyı çalarak vatandaşlara moral verdi.

Sertaç Özdemir - Onur Altındağ
 

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