İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deyrizor'da halk, YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çalışmasını protesto etti

Deyrizor'da halk, YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çalışmasını protesto etti
Deyrizor'da halk, YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çalışmasını protesto etti

Suriye'nin Deyrizor ilinde halk, terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına almaya çalışmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Suriye'nin Deyrizor ilinde halk, terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına almaya çalışmasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Deyrizor'un kuzey kırsalındaki El-Ezbet bölgesinde toplanan siviller, caddelerde araç lastiklerini ateşe vererek, YPG/PKK aleyhine sloganlar attı. Halk, terör örgütü YPG/PKK'nın yüzlerce genci kaçırıp zorla silah altına almaya aldığını vurguladı. Deyrizor'daki öğretmenler, 10 gün önce de YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırarak örgüte entegre etmelerini protesto etmişti.

Hamad Alnajjar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.