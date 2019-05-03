Deyrizor'da koalisyon güçleri ile PKK/PYD'den kanlı infaz

Edinilen bilgilere göre, PKK/PYD mensupları Nisan ayının son haftası içinde Deyrizor'a bağlı Elbuseyra ilçesinin Daman köyünde koalisyon güçleri ile birlikte bir eve havadan indirme operasyonu düzenleyerek evde bulunan Elbukeyr Aşireti'nin bölgedeki simge isimlerinden Ferhan El Serhan, oğulları Ethem, Muhammed ve 4 aylık hamile eşini öldürdü.

Söz konusu olayın bölgede PKK/PYD'ye karşı protesto gösterilerine neden olduğu, gösterilerin son 5 günden bu yana devam ettiği ve bugün Deyrizor'a bağlı Hsam, Suvar, Elbuseyra bölgeleri ile Sheyl, Divan, Ziban, Hattil, Habur, Ukeyr köylerinın de arasında bulunduğu yaklaşık 20 köyde PKK ve rejim karşıtı gösteriler yapıldığı öğrenildi.

PKK/PYD mensupları gösterileri engellemek için Suvar, Elbuseyra, Hsam yerleşim yerlerinde cuma namazından çıkan kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı. Bölgedeki birçok yerleşim yerinde de olayların dünya kamuoyuna duyulmaması için internet şebekeleri devre dışı bırakıldı.

Musa Erdoğan