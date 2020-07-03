Dezenfektan tahribatına karşı uzmanından nemlendirici önerisi

Dünyayı saran koronavirüsle mücadelede, bireysel hijyenlerine dikkat etmeleri istenilen vatandaşlar, dezenfektanlara yöneldi. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Berna Aksoy, yaz aylarında el dezenfektanlarının kullanımının artması ile oluşabilecek dermatolojik problemler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yaz aylarında sıklıkla kullanılan dezenfektanların alerji yapma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Berna Aksoy, “Dezenfektan içindeki bazı maddeler güneş ışığı ile reaksiyona girerek allerjik reaksiyonlar (kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı) yapabilir. Bu durum özellikle allerjik reaksiyonlara yatkın kişilerde ortaya çıkabilir” dedi.

“Leke oluşumuna dikkat”

Sık el yıkama ile alkol bazlı el dezenfektan ve jellerinin aşırı kullanımının cilde başlangıçta yanma hissi ile birlikte ilerleyen günlerde tahriş ve kuruluklara, daha da artarsa kızarıklık, kabuklanma ve kaşıntıya neden olduğunu belirten Doç. Dr. Berna Aksoy, “Bu sorunları engellemek için ellerimizi sık sık bariyer onarıcı yoğun nemlendiriciler ile nemlendirmeliyiz. Sık el yıkama ve yoğun dezenfektan kullanımı zaman içinde temas egzemasına yol açabilir. Bu durumda doktorunuza başvurmanız ve egzema için tedaviler kullanmanız gerekebilir. Ayrıca güneş ışığı gören yerlerde cilde sürülen dezenfektanlar güneş ışığı ile etkileşebilir ve leke oluşumuna neden olabilir” dedi.

“Sağlık risklerine karşı ürünlerin içeriklerini kontrol etmeliyiz”

El dezenfektanları ve temizleyiciler özellikle hastane personelinde mesleki temas egzemasının en önemli nedeni olduğunu belirten Doç. Dr. Berna Aksoy, “Ancak bugünlerde koronavirüs salgını nedeniyle tüm toplum olarak alkol bazlı dezenfektan ve kolonyaları yoğun bir şekilde kullanmaktayız. Bugünlerde çalışmaya devam eden ve el dezenfektanlarını yoğun olarak kullanma gereği duyan banka, kasa ve gişe memurları, güvenlik görevlileri, market çalışanları ve lojistik/kargo çalışanları da güncel risk grupları arasında sayılabilir. Eğer elimizi uygun bir şekilde yani her bölgesini yeterince sabunla ovalayarak ve en az 20 saniye boyunca sabunlayarak sonrasında iyice durulayarak yıkıyorsak, ardından el dezenfektanı veya jeli kullanmamıza gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

El dezenfektanları ve jellerinin kullanımının ancak elimizi gerektiği şekilde yıkama şansı olmadığında kullanılmasının önemine değinen Aksoy, “El yıkama imkanımız yok ise alternatif olarak elimize en az yüzde 60 alkol içerikli el dezenfektanı veya hiçbirini bulamıyorsak kolonya uygulayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta bu alkol bazlı ürünlerin etil alkol ya da etanol içermesi gerektiği. Metil alkol ya da metanol sağlık riskleri taşıdığı için lütfen ürünleri alırken içeriklerini kontrol edelim. Unutmayalım ki su, sabun, alkol bazlı dezenfektan - jeller ve kolonyalar ellerimizi tahriş edebilir. Bu nedenle günde en az üç - beş defa ellerimizi yoğun ve bariyer onarıcı bir nemlendirici ile nemlendirmeyi unutmayalım” diyerek sözlerini tamamladı.