DG Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM | Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç?

DG SİVASSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ

Canlı Anlatım

1' Maç başladı.

2' Diabate sol çizgide Vida ile mücadelesinde topu oyun alanında tutamadı. Aut.

5' Papp'ın sağdan ortasında Mirin ön direkte karşıladı topu

9' Sivasspor önde baskı yapıyor ancak kazandığı toplarla etkili olamadılar henüz. Beşiktaş ise sahasından iyi çıkamıyor.

11' Ljajic'in pasında Lens soldan ceza alanına girip sıfıra indi. Ortasında Burak'tan önce Braz topu dışarı gönderdi.

12' Ljajic'in soldan ortasında Bjarsmyr topu uzaklaştırdı.

13' Ljajic sağdan köşe vuruşu kullandı, Atiba'nın kafayla arkaya gönderdiği topa Mirin kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

18' Gökhan'ın uzun pasında Burak ceza alanı sağında topla buluştu, yerden ortasında Tolgahan çıktı ve tehlikeyi önledi. Burak için de ofsayt bayrağı kalktı.

22' Uğur'un sol çaprazdan sert şutunda Karius iki hamlede topu kontrol etti.

24' Burak Yılmaz ceza alanı içerisinde Bjarsmyr ile mücadelesi sonrası yerde kaldı. Hakem korneri işaret etti. Burak itiraz ediyor.

24' Hakem Mete Kalkavan VAR ile iletişim halinde şu anda. Burak'ın itirazları sürüyor. Hakem karar verdi korneri kullanın dedi

25' Ljajic sağdan köşe vuruşu kullandı, arka direğe düşen topa Mirin vurdu Tolgahan çizgiden çıkardı topu.

30' Beşiktaş'ta Dorukhan kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Tedavi istemeden ayağa kalktı. Maç devam ediyor.

32' GOOLL!! Vida! Ljajic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Mirin'in vuruşu direkten döndü, devamında yaşanan karambolde Vida topu ağlara gönderdi.

34' Orta alanda Rybalka'ya sert giren Vida sarı kart gördü

35' Sivasspor gole çok yaklaştı! Emre Kılınç'ın müthiş pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan Arslan'ın vuruşunda top dışarı gitti.

38' Uğur'un soldan ortasında Rybalka'dan önce Medel topu ceza alanında uzaklaştırdı.

39' Faul kararı sonrası Medel ile Douglas arasında tartışma çıktı. Medel güçlükle sakinleştirildi.

40' Medel sarı kart görerek cezalı duruma düştü

41' Rybalka'nın sağdan ortasında Burak kafayla topu uzaklaştırdı

42' Rybalka, Vida ile mücadelesi sonrası yerde kaldı ve hakeme baktı. Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi.

45' GOOLL! Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Diabate sağ çaprazdan sol ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi.

İşte ilk 11'ler:

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur, Hakan, Rybalka, Ndinga, Douglas, Emre, Diabate

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz

Tekinik Direktör: Şenol Güneş