DG Sivasspor Fenerbahçe Canlı Anlatım

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DG Sivasspor 0 - 0 FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın yerine Zanka oyuna dahil oldu. 22'

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sakatlandı ve oyun dışına alındı. 20'

Sivasspor'da Emre Kılınç sağ kanatta çizgiye indi ve ceza alanı içindeki Fernando'ya pasını verdi. Fernando arkasını dönüp Ziya'yı gördü. Ziya köşeye sert vurdu. Top savunmada Sadık'tan döndü. 12'

Fenerbahçe'de Ozan Tufan sağ kanattan ön direğe ortasını yaptı. Kruse ve Vedat Muriqi topa hareketlendi ancak kaleci Samassa topu aldı. 8'

Fenerbahçe'de Mauricio Isla rakibinin ayağına basınca sarı kart gördü. 5'

Sivas'ta karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.1'

İLK 11'LER

Sivasspor

SAMASSA

GOIANO

APPINDANGOYE

CANER

UĞUR

EMRE

COFIE

FATIH

FERNANDO

MERT HAKAN

YATABARE

Fenerbahçe

ALTAY

ISLA

SADIK

SERDAR

DIRAR

GUSTAVO

EMRE

OZAN

KRUSE

RODRIGUES

MURIQI

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