DG Sivasspor Fenerbahçe Canlı Anlatım

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DG Sivasspor 0 - 0 FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın yerine Zanka oyuna dahil oldu. 22'
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sakatlandı ve oyun dışına alındı. 20'
Sivasspor'da Emre Kılınç sağ kanatta çizgiye indi ve ceza alanı içindeki Fernando'ya pasını verdi. Fernando arkasını dönüp Ziya'yı gördü. Ziya köşeye sert vurdu. Top savunmada Sadık'tan döndü. 12'
Fenerbahçe'de Ozan Tufan sağ kanattan ön direğe ortasını yaptı. Kruse ve Vedat Muriqi topa hareketlendi ancak kaleci Samassa topu aldı. 8'
Fenerbahçe'de Mauricio Isla rakibinin ayağına basınca sarı kart gördü. 5'
Sivas'ta karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.1'
İLK 11'LER
Sivasspor
SAMASSA
GOIANO
APPINDANGOYE
CANER
UĞUR
EMRE
COFIE
FATIH
FERNANDO
MERT HAKAN
YATABARE
Fenerbahçe
ALTAY
ISLA
SADIK
SERDAR
DIRAR
GUSTAVO
EMRE
OZAN
KRUSE
RODRIGUES
MURIQI
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