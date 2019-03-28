İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DG Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
DG Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hakaretlerinin ardından denge ve kuvvet çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip ardından 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde taktiksel çalışmalar yapan futbolcular son bölümde ise kenar orta ve gol vuruşu çalıştı. Diğer yandan Bursa'da laparoskopik tek taraflı kasık fıtığı onarımı yapılan Muhammet Demir, Sivas'a gelerek takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı. 

Demir Grup Sivasspor yarın saat 15.00'te Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda Sivas Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak.  

Uğur Yiğit

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.