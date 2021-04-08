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DG Sivasspor'un serisi 10 maça yükseldi

DG Sivasspor'un serisi 10 maça yükseldi
DG Sivasspor'un serisi 10 maça yükseldi

Süper Lig’in 33. haftasında DG Sivasspor, konuk olduğu Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti.

Süper Lig'de 10. galibiyetini Antalyaspor karşısında deplasmanda 4-2'lik skorla alan Sivasspor, puanını 44'e çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, dün oynanan Antalyaspor karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 10 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 5 galibiyet ve 5 beraberlikle 20 puan elde etti.

Yiğidolar ayrıca bu sezon 41 gol atarken, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

Oğuzhan Sarzep

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