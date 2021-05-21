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DGS başvuruları ne zaman başlayacak, 2021 Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte?

DGS başvuruları ne zaman başlayacak, 2021 Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte?
DGS başvuruları ne zaman başlayacak, 2021 Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte?

ÖSYM, 2021 yılında uygulanacak sınavların tarihlerini, başvuru tarih aralıklarını ve sonuçların açıklanacağı tarihleri yayımlarken DGS 2021 sınav tarihlerini duyurdu. Sınava girecek adaylar DGS için son gelişmeleri araştırmayı sürdürüyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak, 2021 Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 11 Temmuz'da uygulanacağını duyurdu.
11 Temmuz'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın başvuruları 21-31 Mayıs'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.15'ten itibaren ÖSYM'nin “ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Mustafa Cenik
 

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