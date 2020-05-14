'DHI saç ekimi tekniği dikiş, iz ve kesi gerektirmiyor'

Estecapelli Sağlık Turizm Direktörü Mehmet Hanifi Kutlar, DHI saç ekimi (direct hair implant- direk saç saç implantı) tekniği hakkında bilgiler verdi. DHI tekniğinin başta Türkiye olmak üzere dünyada sadece birkaç saç ekim merkezinde uygulanabilen FUE tekniği ile saç ekiminin yeni tekniklerinden birisi olduğunu belirten Kutlar, “Yapılan saç ekiminin en önemli özelliği dikiş, iz ve kesi gerektirmemesidir. Bu tekniğin amacı başın arka kısmından ekilmek üzere alınan saç köklerinin (greftler) dışarıda bulunduğu süreyi en aza indirgeyerek daha sağlıklı ve güçlü olmalarını sağlamaktır. Donör bölgeden ekilmek için alınan greftler için saçların ekileceği bölgelere herhangi bir delik açılmaz ve saç kökleri kullanılan özel uçlar ile direkt olarak ekilir.” dedi.

"Kesi olmadığı için iyileşme sürecinin de daha hızlı"

Ekim yapılacak bölgeye delik açılmıyor oluşu, ekilebilecek kök sayısını da oldukça çoğalttığını ve daha yoğun ekim yapılabilmesine olanak sağladığını kaydeden Kutlar, “Bu teknik klasik FUE tekniğine göre daha zahmetli ve uzun sürmekte öte yandan, kesi olmadığı için iyileşme sürecinin de daha hızlı olmasını sağlamaktadır. Bu yöntem ile yapılan saç ekiminin en önemli özelliği, ekilmek üzere alınan greftlerin dışarıda bulunduğu süreyi en aza indirgeyerek daha sağlıklı ve güçlü olmalarını sağlamaktır. Saçların ekileceği bölgelere herhangi bir delik açılmaz ve saç kökleri özel uçlarla direkt olarak saç derinize ağrısız ve acısız olarak yerleştirilir.” ifadelerini kullandı.

DHI saç ekimi tekniği nasıl uygulanır?

Standart FUE tekniği ile saç ekimi işleminde greftler / foliküler üniteler (saç kökleri) hep birlikte sınıflandırıldığını kaydeden Mehmet Hanifi Kutlar, "Alınan greftler sonra cerrah tarafından ekilmeden önce özel bir iyileştirme sürecinden geçirilir ve ekim için hazır hale getirilen greftler açılan kanal ya da kesilerin içine yerleştirilir. DHI tekniği ise ekim işleminin tek tek olarak yapıldığı bir teknik olarak tarif edilebilir. Şerit kesim tekniğinin aksine, DHI tekniğinde kesi yapılmaz. Çok ince bir iğne aracılığı ile saçın doğal çıkış açısına uygun bir şekilde tek tek yuvarlak doğal kanallar oluşturarak saç ekimi işlemi yapılır. Özel iğneler sayesinde daha sık aralıklarla greftler ardı ardına istenilen sıklıkta yerleştirilebilir." şeklimnde konuştu.

DHI tekniği ile saç ekim işleminin avantajları

Mehmet Hanifi Kutlar, DHI saç ekimi tekniği ile saç ekim işleminin avantajlarını şöyle sıraladı:

"Bu tekniğin başlıca avantajı sağladığı yoğunluktur. Sağladığı yoğunluk santimetre kare başına 40-60 greft olmak üzere şerit/yanal kesi tekniğinin iki katı kadardır. Bu yoğunluk dökülen bölgede müthiş bir kaplama imkanı sunar.

Saç ekimi yapılacak alanı, saçın doğal büyüme açısına bağlı olarak değişik açılarda saç ekimi imkanı sunan, özellikle saç çizgisi gibi hassa bölgelere uygulandığında daha doğal bir görünüm ile birlikte çok daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar.

DHI saç ekimi tekniğinde kullanılan ince uçlu iğneler sayesinde herhangi bir yara izi oluşma riskini en düşük orana indirir.

Teker teker uygulanması gereken çok hassas bir teknik olduğu için bu tekniğin kullanıldığı saç ekim merkezlerinde alanında uzman ve son derece başarılı bir ekip görev alır.

DHI tekniği ile saç ekim işleminde yapılan saç tasarımı en doğal ve en başarılı sonuçlara ulaşır. Doğal saça en yakın, yara izi riski düşük, saç yoğunluğu daha sık, özel iğneler sayesinde iyileşme hızı yüksek, en yeni saç ekim tekniğidir.