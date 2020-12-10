İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevinde yaptığı ölüm orucu sonucu mahkeme tarafından "Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle tahliye edilen DHKP/C terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, Meriç Nehri kıyısında yurt dışına kaçarken yakalandı. Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal’ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal'ın hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattığı ifade edildi.

Gözaltına alınma anları an be an görüntülendi

Ünsal'ın, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandığı belirtilen açıklamada, "Ünsal'ın yakalandığı araçta yapılan aramada; Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Aytaç Ünsal'ın yakalanma anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Ünsal'ın gözaltına alınırken örgütsel sloganlar attığı görüldü.

Koray Ustabaşı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.