DHKP/C sorumlusu, İstanbul Emniyeti ve karakol saldırılarının talimatını vermiş

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DHKP/C'ye yönelik dün gece operasyon düzenlenmiş, Sarıyer Armutlu ve Üsküdar'da yapılan baskınlarda örgütün sözde Türkiye Sorumlusu Yasemin K. ile DHKP/C'nin ‘Memur Yapılanması'ndan sorumlu üyesi Yeter Gönül A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan örgüt sorumlularının Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri devam ederken, operasyonun detayları da belli oldu. Emniyet birimlerinin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Yasemin K.'nın, 2012'de Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi'ne ve 2015 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı ile yine 2012'de Gaziosmanpaşa'da bir polisin şehit edilmesi eylemlerinin talimatlarını verdiği iddia edildi.

Aynı operasyonda yakalanan örgütün sözde Memur Yapılanması' sorumlusu Yeter Gönül A.'nın ise Ankara Yüksel Caddesi'ndeki eylemlerin planlayıcısı ve organizasyonunu yapan kişi olduğu öne sürülürken, eylemlerin örgüt baskısıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Örgütün Türkiye sorumlusunun talimatını verdiği eylemlerin geçmişi

2012 yılında İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi ve önündeki resmi araçları hedef alan 2 terörist, önce AK-47 otomatik silahla taramış, ardından parça tesirli bomba atarak kaçmıştı. Patlayıcının infilak etmesi sonucu, 1'i hafif olmak üzere 2 polis memuru yaralanmış, saldırıya anında karşılık veren polisler, DHKP/C üyesi olduğu belirtilen teröristlerden biri kısa sürede yakalanırken, diğer, kaçmıştı.

Gaziosmanpaşa'da polisin şehit edilmesi olayı

Tarihler 2012 yılını gösterdiğinde Gaziosmanpaşa'da bir kafede yemek yiyen polis memuru Zekeriya Yurdakul, DHKP/C üyesi bir teröristin silahlı saldırısına hedef olmuş, Etiler Naci Soydan Polis Merkezi'nde görevli Yurdakul şehit olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne uzun namlulu silahla saldırı

İstanbul Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 2015yılı Nisan ayında Elif Sultan Kalsen adlı DHKP/C üyesince düzenlenen silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, eylemin ardından çıkan çatışmada kadın teröristin ölü ele geçirilirken, 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.

Sadık Kahraman

