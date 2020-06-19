DHKP/C'nin para kasası adliyede

Tüm dünyada yaklaşık 7 yıldır kırmızı bültenle aranan ve DHKP/C'nin para kasası olduğu öne sürülen M.S.D., İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ilçesindeki hücre evinde yakalanmıştı.

Emniyete götürülen zanlının buradaki işlemleri tamamlandı. Sorgusu tamamlanan zanlı M.S.D, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çankaya Hizmet Binasındaki nezarethaneden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak İzmir Adliyesine sevk edildi.

Salih Yılmazsoy - Halil Karahan

