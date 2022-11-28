DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı

MİT Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan DHKP/C Türkiye Sorumlusu Gülten Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi. Bu çerçevede Matur, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Ömer Faruk Karataş

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