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Diagne Galatasaray forması ile 5. golünü kaydetti

Diagne Galatasaray forması ile 5. golünü kaydetti
Diagne Galatasaray forması ile 5. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 5. golünü kaydetti. Diagne bu 5 golün 4’ünü penaltıdan attı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray'da Mbaye Diagne sahneye çıktı takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 45+4. dakikasında kazanılan penaltıda topu başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 89. dakikada da penaltının başına geçen Diagne golü atmayı başardı ve sarı-kırmızılı forma ile 5. golünü kaydetti. 

27 yaşındaki futbolcu bu 5 golün 4'ü (Trabzonspor, Bursasspor , Yeni Malatyaspor (2) )ise penaltıdan kaydetti.
Mbaye Diagne bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray forması ile toplam attığı golleri ise 25'e yükseltti ve krallık yarışında liderliğini sürdürdü.  

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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