Diagne hat-trick yaptı! 7 gollü maçta kazanan: Karagümrük

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Bertolacci'nin ara pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Diagne'nin bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.

19. dakikada Caicedo'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda kaleci meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Saiz'in içeri yaptığı ortada arka direkte Caicedo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

45+4. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Borini'nin yerden ortasında kale önünde Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

53. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ricci kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Arka direkte Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

65. dakikada Bertolacci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Borini'nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

69. dakikada Diagne'nin kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Ozdoev'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

80. dakikada Ljajic'in uzun pasında Sivasspor yarı sahasında Diagne topa sahip oldu. Sol tarafta Charisis'ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına içerisine giren Diagne'nin vuruşunta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 4-1

87. dakikada Ricci'nin Erdoğan'a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi. Ardından VAR'da pozisyonu yeniden izleyen Ümit Öztürk kırmızı kartı iptal ederek sarı kartını gösterdi.

90+1. dakikada sağdan yapılan ortada ön direkte Goutas, arka direğe kafayla indirdi. Arka direkte topa hamle yapan James'in kaleci Batuhan ile girdiği mücadelede meşin yuvarlak Batuhan'a çarparak ağlara gitti. 4-2

90+6. dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Leke James'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-3

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu, Osman Gökhan Bilir

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniyya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Shukurov dk. 77), Ricci, Ozdoev (Feghouli dk. 77), Colley (Ljajic dk. 69), Borini (Lobjanidze dk. 85 ?), Diagne (Kazım dk. 84 ?)

Yedekler: Viviano, Rodrigues, Salih Dursun, Kerim Frei, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye (Camara dk. 90 ?), Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (N'jie dk. 66), Charisis, Saiz (James dk. 82), Gradel (Alaaddin Okumuş dk. 82 ?), Caicedo

Yedekler: Muammer Yıldırım, Keita, Ziya Erdal, Emre Gökay, Mehmet Albayrak, Ahmed Musa

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Caicedo (dk. 27), Batuhan Şen (dk. 90+1 kk.), James (dk. 90+6) (Sivasspor), Diagne (dk. 45+4, 53 ve 80), Ozdoev (dk. 69) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Borini, Bertolacci, Ricci (Fatih Karagümrük), Goutas (Sivasspor)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu



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