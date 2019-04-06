Diagne ile Belhanda arasında penaltıyı atma tartışması yaşandı

Galatasaray-Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda ile Mbaye Diagne penaltıyı kim atacak tartışması yaptı. Müsabakanın 86. dakikasında kazanılan penaltı kullanmak üzere ilk olarak Belhanda topun başına geçti. Daha sonra Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'nin kullanmasını istedi. Daha sonra ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı ve takım arkadaşları araya girdi.

89. dakikada topun başına geçen Diagne ise meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu