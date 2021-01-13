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Diagne'den 3 kupalı paylaşım

Diagne'den 3 kupalı paylaşım
Diagne'den 3 kupalı paylaşım

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla rüyasında 3 kupayı birden kazandıklarını gördüğünü belirtti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Diagne, sosyal medya hesabından 3 kupayı kazandıklarını rüyasında gördüğünü paylaştı. İlk olarak paylaşımı devrik cümlelerle yapan ve yazdıkları anlamsız kalan Diagne, bu paylaşımı silerek yeni bir fotoğraf yayımladı ve açıklamasını daha düzgün olarak yazdı. Dün bir rüya gördüğünü ifade eden golcü futbolcu, "Dün akşam bir rüya gördüm ve bu rüyada 3 kupa kazanıyorduk. Tüm kupaları kazandığımız için Fatih hocamız rüyamda bana "Teşekkürler Diagne. Senin adına çok mutlu oldum" dedi. O an çok mutlu olduğundan dolayı ağlamaya başladım ve hocamıza teşekkür ettim. İnşallah" açıklamasını yaptı.

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