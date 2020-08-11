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Dicle ilçesinde kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 12'nci gününde

Dicle ilçesinde kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 12'nci gününde
Dicle ilçesinde kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 12'nci gününde

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç’ı arama çalışmaları 12’nci gününde sürüyor. Arama, çalışması kapsamında sarı bir hat çizilerek çizilen bölge ekiplerce aranıyor.

Kurban Bayramının 1'inci gününde ailesi ile Diyarbakır'dan Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE, özel arama ekipleri, Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllü arama ekipleri ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, arama kurtarma ekipleri bugün de dağlık, taşlık alanlarda ve nehir kıyılarında arama çalışmalarına devam etti. Çalışma yapılan alan ise sarı hatla işaretlenerek ekiplerce taranıyor.
Miraç'ın ailesi ise köyde bekleyişi sürdürürken, 12'nci gündür gelecek olan bir haber için umutla bekliyor.

Hasan Dayan
 

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