Didim'de 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Onur Durmuş-Hüseyin Çalışkan



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