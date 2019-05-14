Didim'de 68 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar bölgesine giden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağıl botlar lastik bot içinde 14 Somali ve 6 İran uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Sabah saatlerinde ise bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri Didim Taşburun balıkçı barınağı açıklarında bir grup düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik bot içinde 39 Suriye ve 9 Filistin uyruklu toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı.

İki grupta yakalanan toplam 68 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Didim'deki bir marinaya oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bekir Tosun

