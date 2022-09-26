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Didim'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 92 düzensiz göçmen yakalandı
Didim'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 92 düzensiz göçmen Sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'den yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 92 düzensiz göçmen Sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Yakalanan göçmenler ile olaya karıştıkları iddiasıyla 3 organizatör yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hüseyin Çalışkan
 

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