Didim'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Didim'den yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 92 düzensiz göçmen Sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Yakalanan göçmenler ile olaya karıştıkları iddiasıyla 3 organizatör yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Hüseyin Çalışkan
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