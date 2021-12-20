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Didim'de doktora kafa atan saldırgan adliyeye sevk edildi

Didim'de doktora kafa atan saldırgan adliyeye sevk edildi
Didim'de doktora kafa atan saldırgan adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç’a kafa atarak saldıran T.D., adliyeye sevk edildi.

Didim'de görev yapan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi'ne getirilen T.D.'nin saldırısına uğradı. Ani kafa darbesi ile yaralanan doktor Kılıç'ın kaşı açılarak yaralandı. T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine şüpheli T.D. yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan T.D. adliyeye sevk edildi.

Hüseyin Çalışkan

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