Didim'de doktora saldırı anı kamerada

Olay, 18 Aralık Cumartesi gecesi Didim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim'de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ekiplere mukavemette bulunan şahıs, emniyet güçlerince rapor için Didim Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Alkollü T.D., yanına yaklaşan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa attı.

Saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, ani kafa darbesi ile yaralanan Kılıç'ın kaşı açıldı.

Saldırıya uğrayan doktorun kaşına 5 dikiş atılırken, savcılığa sevk edilen saldırgan T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hüseyin Çalışkan - Uğur Eser



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