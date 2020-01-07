İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de fırın soyguncuları polisten kaçamadı

Didim'de fırın soyguncuları polisten kaçamadı
Didim'de fırın soyguncuları polisten kaçamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren bir fırından cep telefonu çalan iki hırsızdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de faaliyet gösteren bir ekmek fırınına giren iki şüpheli fırın çalışanına ait bir adet cep telefonunu çalarak ortadan kayboldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olayı gerçekleştiren U.Ü. ve B.B adlı şüphelileri kısa sürede yakalandı. Çalınan cep telefonu ise şahısların üst aramasında bulundu. İki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilirken şüpheli B.B tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin Çalışkan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.