Didim'de kayıp ilanı verilen engelli vatandaş Marmaris'te bulundu

Edinilen bilgiye göre ablası ile birlikte Didim'de yaşayan spastik engelli Mahmut K. 4 gün önce Marmaris'e gelmiş ve en son 3 Nisan saat 14.30'da ablası ile telefonda görüşmüş. O günden bu yana haber alamayan ablası Dilek K. yaşadıkları ilçe olan Didim Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkezi Amirliğinde kayıp şahıs müracatı vererek kardeşinin Marmaris'te olabileceğini belirtmiş.

İddialara göre en son Marmaris Devlet Hastanesine gittiği söylenilen Mahmut K.'dan o günden bu yana haber alınamamış. Sosyal medya mecralarında da kayıp ihbarı verilerek aranan şahıs Marmaris'te bulundu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, gelen kayıp ihbarı üzerine şahsın konakladığı aparta ulaştı ve yapılan tahkikat sonucu 45 yaşındaki adamı otel odasında ölü buldu. Şahsın cenazesi kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmek üzere Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yüzde 85 spastik engelli olduğu öğrenilen Mahmut K.'nın ölümü ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.

Güldemet Kızıl

