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Didim'de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Didim'de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Didim'de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Aydın'ın Didim ilçesinde önce karaya oturan ardından alev alan teknenin kaptanını Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Kurtarma anları ise kameralarca kaydedildi.

Didim’de teknesi yanan kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Tıkla İzle

Olay, Cennet koy Mevkiinde meydana geldi. İzmir limanına kayıtlı Aydeniz Ali isimli balıkçı teknesi Cennet Koyu mevkii sahil şeridinde karaya oturdu. Tekne sahibi Kerem B., teknesinin karaya oturduğu bildirerek Sahil Güvenlik Ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Bu esnada Kerem B.'nin teknesi motor kısmından alev almaya başladı. Alevler arasında kalan kaptan, hızla bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknenin yanması ve kaptanın kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Çalışkan
 

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