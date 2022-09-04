Didim'deki çifte cinayetle ilgili Tan ailesinden açıklama

Didim'de 2 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda emekli Astsubay Hasan Tan ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Hamide Saraç ortadan kaybolduktan bir süre sonra cansız bedenleri bulunmuştu. Didim'de yaşanan çifte cinayet sonrası aileden açıklama geldi.

Vefat eden Hasan Tan'ın ailesi yaptığı açıklamada, “Basında çıkan haberler karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk. Olay gününe kadar ailece şehir dışındaydık. Basında yer alan haberlerde maktulleri bulan kişinin oğlum olduğu ifade edilmiş, ancak bu gerçeği yansıtmamaktadır. Biz olayı yakınlarımızın bizi araması ile öğrendik. Emniyet bizi hiçbir şekilde çağırmadı. Acımız tazeyken çıkan bu haberler bizi ziyadesi ile üzmüştür. Bu sebeple açıklama yapma gereği duyduk” ifadelerine yer verdiler.

Olayın detayları hakkında açıklama yapmak istemeyen aile, Hasan Tan'ı kendi köyünde defnettiklerini ifade ettiler.

Hüseyin Çalışkan

