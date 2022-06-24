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Didim'den Yunan adalarına kaçmaya çalışan 136 göçmen yakalandı

Didim'den Yunan adalarına kaçmaya çalışan 136 göçmen yakalandı
Didim'den Yunan adalarına kaçmaya çalışan 136 göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 136 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim’den Yunan adalarına kaçmaya çalışan 136 göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Didim'den yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan mültecileri taşıyan tekne, Eşek Adası açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, karaya çıkarılmalarının ardından işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürüldü. Aralarında Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve İranlıların bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hüseyin Çalışkan
 

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