İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diego Angelo takım arkadaşlarını ifşa etti

Diego Angelo takım arkadaşlarını ifşa etti
Diego Angelo takım arkadaşlarını ifşa etti

Hes Kablo Kayserispor'un defans oyuncusu Diego Angelo, takım arkadaşları ile ilgili oldukça ilginç bir itirafta bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir röportajında evde yemek yiyerek kilo aldığını ifade ederken çok güzel makarna yaptığını dile getiren Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşları arasında kaleci Silviu Lung ve forvet Muris Mesanovic ile ilgili bir ifşada bulundu.

Diego Angelo, "Yemek yemeyi seviyorum. Ama takım içerisinde en çok Muris Mesanovic ve Silviu Lung yiyor. Mesanovic her şeyi yiyor. Özellikle sütlaç ve baklava. Lung ise et, tavuk, pilav, Makarna yiyor" diyerek takım arkadaşlarını ifşa etti.

Brezilyalı stoper, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir ile ilgili olarak da "Emre, Kayserispor'un Messi'si. Kayserispor'a geldikten sonra ikinci antrenmanında Emre Demir, bana bacak arası yaptı. Sonra baktı bana bir daha yapmamasını söyledim. Sonra Emre özürlendi. Emre, iyi bir çocuk, karakterli, teknik ve yetenekli. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Emre ileride çok önemli yerlerde olur" dedi.

Yüksel Yıkılmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.