Diego Rossi: 'En iyi şekilde hazırlandık'

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın saat 20.45'te evinde Sevilla ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de 25 yaşındaki futbolcu Rossi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rossi, taraftarın önünde iyi bir sonuç almak istediklerini vurgulayarak, “Yarınki maç bizim için güzel bir meydan okuma olacak. En iyi Şekilde hazırlandık. Taraftarımızın önünde iyi bir sonucun önemli olacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ofansif oyuncuların rolü önemli olacak”

Sevilla karşısında ofansif futbolcuların performansının önemine değinen sarı-lacivertli futbolcu, “Yarınki maçta goller atmak önemli olacak. İlk maçta aldığımız sonuçtan dolayı iki gollük dezavantajımız var. Ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık” diye konuştu.

“Gol katkısı her oyuncu için önemlidir”

Takımdaki bütün arkadaşlarının gol katkısı vermek istediğinin altını çizen Rossi, “Bir oyuncu her zaman takıma yardım etmek ister. Gol katkısı her oyuncu için önemlidir. Asist yapmaya çalışıyorum. Bu sadece benim yaptığım bir şey değil. Bu takım uyumunu bir yansıması” ifadelerini kullandı.

“Her gün bir önceki günden daha iyi olmak için çalışıyorum”

Uruguaylı futbolcu, performansının yüzde kaçı ile oynadığı yönünde gelen bir soruya “Futbolcular her zaman eleştirilirler. Bunların işinizi etkilememesi gerekiyor. Oyuncuların profesyonel şekilde işini yapmaya devam etmesi gerekiyor. Ben her gün bir önceki günden daha iyisi olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum” yanıtını verdi.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın

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