Dijital Çağ internet kullanımını yaygınlaştırıyor

YouTuber Çağdaş Işıl'dan dijital çağın ihtiyaçlarına ve uygulamalarına yönelik açıklamalar geldi. Işıl “Reklamlara dahi konu olan internetten kız isteme seremonileri her ne kadar ütopik olarak görünse de dijital çağda artık her şey internet üzerinden gerçekleşecek.“ ifadeleri ile önümüzdeki yıllarda muhtemel yaşayış hakkında ipuçları verdi.

Dijital çağın hayata getirdiği değişikliklere değinen YouTuber Çağdaş Işıl şunları söyledi: "İçinde bulunduğumuz dijital çağda internet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Pandemi döneminde hayatımızın içine kadar giren internet ve uygulamaları sayesinde alışverişten doktor muayenesine kadar neredeyse her şeyi buradan gerçekleştiriyoruz. İş toplantıları, canlı dersler, canlı konferanslar derken 50 yaş altı pek çok kişi interneti yaygın olarak kullanmaya başladı. Pandemiden önce belli bir yaş grubunun ve bazı mesleklerin yaygın olarak kullandığı internet ve dijital platformlar artık nüfusun pek çoğu tarafından kullanılmaktadır. Babaanneler, dedeler önceden tuşlu telefonlarla yetinirken torunlarını görmek için şimdi akıllı telefonlar aldılar. Bazı uygulamalar üzerinden canlı bağlantılarla hasret gideriyorlar. Teknolojinin nimetlerinden yaralanarak bu dönemi atlatmaya çalışıyorlar. Evden çıkamayan ya da çıkmaya korkan insanlar için geliştirilen uygulamalar sayesinde de alışveriş yaparak kapıya kadar getirtiyorlar. Bunlardan başka çeşitli TV uygulamaları, video platformları ile eğleniyor ve bilgileniyorlar.”

Siz De Ünlü Bir YouTuber Olabilirsiniz

Dijital çağı yaşadığımız bu günlerde internet ve buna bağlı uygulamalar hayatımızın en ince damarlarına kadar nüfus etti. Artık gittikçe vazgeçilmezlerimiz arasına giriyor. Eskiden elektrik gidince yaşadığımız paniği şimdi internet gidince yaşıyoruz. Bu konuda YouTuber Çağdaş Işıl; “İnternetteki pek çok uygulama artık TV izlemeye bile gerek bırakmıyor. Özellikle gençler dijital dünya içinde gerçek dünyadan daha çok vakit geçiriyorlar. Bu durumu gören öngörü sahibi girişimciler de bu alanlara yatırım yapmaya başladı. Benim önerim siz de bu durumdan kendinize pay çıkarabilmek adına hiç olmazsa bir YouTube kanalı açın. Kim bilir belki ileride siz de ünlü bir YouTuber olabilirsiniz.” diyerek tavsiyelerde bulundu.