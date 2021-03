Dijital çağın bilirkişisi YouTube

İnternet, sosyal medya, dijital, mobil, e-ticaret vs. gibi ana metrikler çerçevesinde global ve ülke bazlı analizlerin yer aldığı We Are Social 2021 raporunun Türkiye bölümü, önceki hafta yayınlandı. Raporu değerlendiren Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, video içerik üretimi ve tüketimindeki artışa dikkat çekerek, buna paralel olarak YouTube'un ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya platformu olma özelliğini koruduğunu ifade etti.

Türkiye'de YouTube kullanıcı sayısının yetişkin nüfusun yüzde 65'ine yakın olduğunu vurgulayan Alikılıç, "Ders içeriklerinden dizi-film izlemeye, yemek tarifinden aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyin nasıl yapılacağına dair her soruya yanıt veren YouTube, Türkiye'de yüzde 94,5 ile en fazla kullanılan sosyal medya ortamı oldu. Ülkemizde 50,6 milyon kullanıcısı bulunan YouTube, bir medya paylaşım sitesi olmasına karşın arama motoru şeklinde kullanılarak, Google'dan sonra 2. sıraya yerleşti. Hatta YouTube, Google'da en çok aratılan kelimelerde de ikinci sırada yer alıyor. Rapora baktığımızda, artık Google ile birlikte YouTube'a sorar olduğumuzu görüyoruz. Videolu anlatımlar şeklinde, nedir, nasıldır, nasıl yapılır gibi tüm sorular YouTube'a soruluyor. Ders izleme, yemek tarifi, makyaj, otomobil ve teknoloji değerlendirme derken halkımız enformasyon almada video izlemeyi tercih etmiş. YouTube gerçekten inanılmaz bir enformasyon kaynağı haline gelmiş, yeni dijital kütüphanemiz, dijital bilirkişi olmuş durumda. Kullanıcıların internette tükettiği içerik türüne baktığımızda yüzde 98,8'i çevrimiçi video izliyor, yüzde 44,8'inin de VLOG izlediğini görüyoruz. Bu verilerin hepsi, izleyerek öğrenmeyi seçtiğimizi, bu dönemin videoların ve YouTube'un çağı olduğunu ortaya koyuyor. Artık yeni 'bilirkişi'imiz YouTube" dedi.

"Alışveriş videoları ve ürün inceleme videoları ve bu videolara olan ilgi arttı"

"Maalesef birçok işletme ve marka video içerik üretmenin önemini halen fark etmiş değil" diyen Doç. Dr. Alikılıç, "Tüm dünyada mobil internet hızının artması, hızlı gelişen akıllı telefon pazarı, 5G teknolojisinin yaygınlaşması gibi faktörler, ileride de video içerik üretimi ve tüketiminin katlanarak artacağını gösteriyor. Tabi bütün bunlardan bahsederken odak noktası ister istemez videolar oluyor. Her ay 2 milyar kişi YouTube'a giriş yapıyor, her gün 1 milyar saatin üzerinde video izleniyor. YouTube toplam internet trafiğinin üçte birine sahip. YouTube canlı yayınlarda gerçekleştirilen sohbetlere başladı ve izleyicilerin bu akışlarını takip etme özelliğini geliştirdi. Canlı yayın videoları, pandeminin etkisiyle geçtiğimiz yıla oranla sekiz kat daha uzun süre izlendi. Alışveriş videoları ve ürün inceleme videoları ve bu videolara olan ilgi arttı. Nasıl yapılır kategorisi, tüm kategoriler arasında ilk sırada yer alıyor. Bu da çok ilginç bir bulgu aslında. Bu yıl da bu tür videoların ve hikaye anlatan videoların yükselişinin süreceğini tahmin ediyorum. Tabi Instagram'daki ve TikTok'taki videoları da unutmamak lazım. Bu iki platformda da canlı yayınlar, ürün detay videoları ile birlikte benzer kısa videoları daha fazla göreceğiz" diyerek gelecek öngörülerini paylaştı.

Özlem Aşman Alikılıç, bu dönemde içerik üreticilerinin, canlı video yayınları ve bu sırada gerçekleştirdikleri anketler ve takipçileriyle yaptıkları anlık sohbet üzerinden gelen geri bildirimlerle çift yönlü simetrik iletişime geçtiklerini, bu açıdan bakıldığında da takipçilerin geri bildirimleri hızlıca içerik üreticisine gönderebildiği için takipçilerin güçlendiği ve karar verici konuma geçtiklerini söyledi.

Doç. Dr. Alikılıç, "Google'a göre, milenyum kuşağının yüzde 67'si öğrenmek istedikleri bir konuyu YouTube'da bulabileceklerini düşünüyor. Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 91'inin ise bir görevle karşılaştığında fikir almak için eli akıllı telefonuna gidiyor. Arama yapılan konular ve arama kısmına yazılan sorular değişse de bu rakamlar, sadece içerikleri ve yayıncıları değil, iletişim ve pazarlama dünyasını yakından ilgilendiriyor. Pew Araştırma Merkezi'nin 2019 yılında yaptığı araştırma kapsamında, YouTube'da yüksek abone sayısına sahip kanalların genellikle (hemen hemen 10 videodan yedisi) başka sosyal ağlara bağlantı verdiği görüldü. Bu YouTube'un, giderek tüm yolların, araçların buluştuğu ana terminal haline geldiği anlamına geliyor" dedi.

Google'ın, 2020'de Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesinde en çok aranan kelimenin uzaktan eğitim platformu 'EBA' olduğunu da belirten Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, "Korona virüsü, deprem, Zoom, HES kodu alma, sokağa çıkma yasağı, Sağlık Bakanlığı ilk sıralarda yer alıyor. Bu trendler aslında ülke gündemleri ile son derece alakalı. Google'ın arama sonuçlarında bir ilginç araştırma konusu da 'Nasıl' sorusu. Bu ne anlama geliyor? 2020 yılında kullanıcıların Google'a 'nasıl yapılır' diye çok yoğun sorular sorduğu anlamına geliyor. Yani 'bu nedir?' sorusundan 'bu nasıl yapılır' seviyesine geçildiğini görüyoruz. Bu da bence son derece önemli bir veri. Özellikle iletişim ve pazarlama dünyasının bu konuya dikkatini çekmekte fayda var" diye konuştu.