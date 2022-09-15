Dijital cüzdan ile ödeme uygulaması yatırıma açıldı

Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş. tarafından hayata geçirilen Fonangels.com, Alternatif SuperApp'i kitle fonlamasına açtı. Yatırımcılar fonangels.com üzerinden 15 Eylül itibarıyla fonlamaya başladı. Fonlamanın Türkiye'de bugüne kadar yapılan en büyük kitle fonlaması olacağı belirtildi.

Verilen bilgilere göre, işletmelere sektör fark etmeksizin dijital cüzdan, sadakat, CRM, kampanya ve QR menü gibi birçok özelliğe tek bir platformdan erişerek birer Fintech'e dönüşmüş oluyor. Müşteriler de birçok marka için ayrı ayrı cüzdan indirmek yerine sadece Alternatif SuperApp'i indirerek markaların kampanyalarını anlık takip edebiliyor ve nakit ve karta göre daha avantajlı bir şekilde QR kodla güvenli, hızlı bir şekilde ödeme yapabiliyor.

Birçok firmanın uygulamasının indirilmesindense tek bir uygulamadan bütün firmaların cüzdanlarının görüntülenmesi sağlayan uygulamayla işletmeler kendi uygulamalarını geliştirme ve tutundurma maliyetlerini ödemiyor. E-spor, kafe & restoran, üniversite, belediye ve eğlence gibi birbirinden farklı birçok sektörde onlarca markanın dijital cüzdanını ve kampanyalarını tek bir uygulamada buluşturan uygulama, bireysel müşteriler için bir pazaryeri uygulaması olarak kabul ediliyor.

“İşletmeler Fintech'e dönüşüyor”

Fonangels.com Kurucusu Yavuz Kuş, ''Bu teknolojiye yatırım için en doğru zamandayız. Alternatif SuperApp, Türkiye'de markaların kendilerine özel dijital cüzdanları ile ödeme alabilmesine imkân sağlıyor. İşletmeleri Fintech'e dönüştüren Alternatif, onları tek bir uygulamada toplayarak bir fintech pazaryeri oluyor. Bu noktada dünyanın gittiği teknoloji trendini bugünden yakalaması sebebiyle Alternatif SuperApp'in çok hızlı bir şekilde büyüyüp pazarı domine edeceğini düşünüyoruz” dedi.