'Dijital Dönüşüm KOBİ Buluşması' etkinlik serisi başladı

Vodafone Business, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümünü destekleme vizyonu çerçevesinde iş birlikteliklerini sürdürüyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile ‘Dijital Dönüşüm KOBİ Buluşması' toplantılarına başlayan Vodafone Business, KOBİ'leri bir araya getirerek yeni teknolojik çözümler ve dijital trendlerle buluşturmayı amaçlarken onların dijitalleşme sürecinde danışmanlık desteği vererek yanlarında olmayı hedefliyor.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, Loud and Proud Kurucu Ortağı, Vizyon Stratejisti Elif Çetin'in moderatörlüğünde, Vodafone Türkiye Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Nejat Saldanlı, Mete Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pelin Karadeniz Kış ve Loya Mağazacılık IT Direktörü İnanç Delibalta'nın konuşmacı olarak katıldığı ‘Dijital Dönüşümde KOBİ'lerin Yeri ve Gelecek Hazırlıkları' paneliyle devam etti.

Engin Aksoy: “Odak noktamız daha fazla KOBİ'nin dijital dönüşümüne liderlik etmek”

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, gerçekleştirilen iş birliği hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Şirket olarak her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de öncelikli odak noktalarımızdan biri daha fazla KOBİ'nin dijital dönüşümüne liderlik etmek olacak. Onlara ilham olmak adına İstanbul Sanayi Odası ile birlikte ‘Dijital Dönüşüm KOBİ Buluşması' etkinlik serimizi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de işletmelerin bu yeni çalışma çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye, daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Her bir yeni açılımın, iş ortaklarımızla global teknoloji yarışında açtığımız yeni bir yola dönüşmesini, ortaya çıkacak başarı hikayelerinin diğer şirketlere de ilham kaynağı olmasını umuyoruz".

Erdal Bahçıvan: “Dijital dönüşüm yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretmenin yolunu açıyor”

Dijital dönüşümün her geçen gün üretim ve hizmet sektöründe daha önemli bir rol oynadığına dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise “Dijital dönüşüm, sadece üretimde verimliliği artırarak rekabetçiliği desteklemekle kalmıyor, bunun yanı sıra Ar-Ge ve inovasyonla birlikte yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretmenin de yolunu açıyor. Dijital dönüşümü başarılı bir şekilde ilerletmek için, teknolojinin gücünü, değişimi benimseyen bir organizasyon kültürü ile bir araya getirmek gerekli. Burada firmaların yöneticilerine de önemli bir görev düşüyor. Teknoloji ve dijital dönüşüm söz konusu olduğunda firmaların, sürekli olarak gelişen, değişen ve güncellenmesi gereken stratejiler ortaya koyması gerekiyor. Konuya, yaşadığımız çağda artık bir vazgeçilmez olan ‘sürdürülebilirlik' boyutuyla baktığımızda da dijital dönüşümün taşıdığı önemi görebiliyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik bağlamındaki dönüşüm, iklim değişikliğinin oluşturduğu koşullar çerçevesinde üretimin devamlılığı için bir gereklilik halini aldı. Küresel düzeyde yaşanan bu dönüşüm uluslararası ticarette yeni sistemlerin ortaya çıkmasına sebep olurken, dijitalleşme bu süreci besleyen kritik bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat süreci bu bakış açısının en somut göstergesi. Bu dönüşüm stratejisinin bir parçası olan ve küresel rekabetçiliğin korunarak daha yeşil, daha döngüsel ve daha dijital bir AB sanayisinin hedeflendiği Yeni Sanayi Stratejisinde ise ‘yeşil ve dijital dönüşüm' ikiz bir dönüşüm olarak ifade ediliyor. İşte bu noktada özellikle KOBİ'lerin kapasitelerinin artırılması, dijital ve yeşil dönüşüme hazırlık konusunda yol haritalarının hazırlanması büyük önem arz ediyor. Ancak bu şekilde ileri ve temiz teknolojilerle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırmak mümkün olacak" diye konuştu.

KOBİ'lerin gelecek hazırlıkları konuşuldu

Moderatörlüğünü Loud and Proud Kurucu Ortağı, Vizyon Stratejisti Elif Çetin'in yaptığı “Dijital Dönüşümde KOBİ'lerin Yeri ve Gelecek Hazırlıkları” paneline ise, Vodafone Türkiye Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Nejat Saldanlı, Mete Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pelin Karadeniz Kış ve Loya Mağazacılık IT Direktörü İnanç Delibalta konuşmacı olarak katıldı.

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Türkiye ekonomisinde önemli bir ağırlığı bulunan KOBİ'lerde dijitalleşme yoluyla elde edilecek verimlilik artışları ve performans kazanımları, ülkemizin ekonomik büyümesi açısından kritik bir role sahip. Dijital dönüşüm ve hibrit çalışma gibi yeniden şekillenen iş dünyasında KOBİ'lerin desteğe ihtiyacı var. Bu nedenle büyük kuruluşların teknolojiyi uygulamada karşılaştıkları ortak zorlukların üstesinden gelmeleri için KOBİ'lerin destekçisi olmak fazlasıyla önemli. Dijitalleşmenin son derece önem kazandığı günümüzde, artık müşteriye ihtiyacı olduğu anda dokunabilmeniz ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunabilmeniz gerekiyor. Vodafone Business olarak küresel uzmanlığımızı ve yerel deneyimimizi birleştirerek işletmelerin öne çıkan ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. 5G'ye hazır şebekemiz ile işletmeleri yeni nesil bağlantı altyapısı ile buluşturuyor, IoT çözümlerimiz ile işletmelerin iş süreçlerindeki verimliliklerini artırmasına olanak sağlıyor, bulut çözümlerimiz ile müşterilerimize daha güvenli ve esnek bir dijital altyapı sunuyoruz. Gelecekte de işletmelere dijitalleşmeyi kullanarak yeni dünyadaki fırsatları yakalayabilmeleri için destek olmaya devam edeceğiz" dedi.