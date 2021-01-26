Dijital Eğitim Kampüsü 'Earn Camp' Açıldı

Genç girişimci Faith Berkay Özdemir, Türkiye'de iş alanında birçok açık olduğunu ve bu açığın da e-ticaret ile kapatılabileceğini ifade ediyor. E-ticaret yöntemleri ve dijital pazarlama konusunda bilgilerin yetersiz olduğuna değinen Özdemir, bu açığı kapatmak için eğitici ve öğretici bir kursa ihtiyaç olduğunu düşünerek Earn Camp'ı kurduklarını belirtti.

Ülkemizin her ferdinin bu kursları izleyip kendine pasif gelir sağlaması, elektronik ticaretin daha hızlı yayılması, hacminin artması, faydalarının daha üst seviyelere taşınabilmesi için insanlara bu konuda yol gösterici, yön belirleyici olmak ve konu için gerekli bilgileri en anlaşılabilir şekilde vermek gerektiğini belirten Fatih Berkay Özdemir; ülkemizin de bu dijital dünyada yer alması amacıyla Earn Camp platformunu e-ticaret sitesi kullanıcılarına kazandırdıklarını ifade etti.

İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılda teknoloji ve internet alanındaki gelişmeleri değerlendiren Fatih Berkay Özdemir; “Yenilikler birçok konuda olduğu gibi ticaret konusunda da farklılıklar oluşturmuş, değişikliklere yol açmıştır. Çünkü bugün internet demek birçok açıdan; hız demek, kolaylık demektir. Earn camp'e konu olan ana başlık ise: Ticaret ve teknolojinin bir araya geldiği elektronik ticarettir” dedi.

Dijital dönüşümün özellikle son 20 yıldır hızla gelişen ve hayatın her alanına giren bir kavram olduğuna dikkati çeken Fatih Berkay Özdemir; “Pandeminin, dijitalleşmeyi firmaların ayakta kalabilmesi için vazgeçilmez koşul haline getirdiğini, firmaların yönetiminden ürün geliştirme sürecine, pazarlamadan üretim takibine kadar bütün alanlarda dijital dönüşümü sağlamak zorunda. Artık bir firmanın başarı göstergesi, ürünün hedef kitleye ulaşması ve satış yapması ile ortaya çıkıyor. Bu başarıyı inşa etmenin yolu da dijital pazarlama stratejilerinden geçiyor" ifadesini kullandı.

Tüketicilerin kaliteli ürünleri, binlerce kilometre uzakta da olsa online olarak alabildiğini ifade eden Fatih Berkay Özdemir, “E-ticaret, büyüme potansiyeliyle, gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara daha fazla fırsat sunuyor. Türkiye E-ticaret alanında büyük potansiyele sahip ve bu pasta gün geçtikçe büyüyor. Earn Camp ile dijital pazardaki eksiklerimizi tamamlayarak, çağa ayak uydurarak, üyelerimizi e-ticaret konusunda bilinçlendirerek ülkemizin uluslararası bir e-ticaret merkezi olma vizyonuna katkılar sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Fatih Berkay Özdemir, günümüzde büyük alan kaplayan, önemli caddelerde dükkânı bulunan firmaların değil, dijital olarak iyi tanıtılan, stratejileri iyi yönetilen, uluslararası e-ticaret sitelerinde geniş yer alan ve arama motorlarında ön sıralarda olan firmaların daha çok satış yaptığını bildirdi.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının ürün geliştirmede önemli olduğunu vurgulayan Fatih Berkay Özdemir, "Bunun yanında pazarlama boyutunun dijital ortamda yapılması, ürün fikrinin başarısı açısından son derece önemli." dedi. Fatih Berkay Özdemir, hızlı dijital dönüşümün Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.